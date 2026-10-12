Dopo aver goduto per un weekend positivo in Serie A, trail 3-0 al Parma e le frenate di Roma, Milan e Juventus, l'Inter si rituffa nel clima europeo. Oggi, infatti, è già vigilia del match con il Club Brugge dell'ex Sommer.

Chivu ha tutta la rosa a disposizione, compreso Calhanoglu uscito con il ghiaccio sul ginocchio sabato sera. Unici assenti Jones e Stones. Si prevedono diversi cambi nell'undici titolare rispetto a quello visto in campionato.