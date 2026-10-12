Inevitabilmente Inter-Bruges, senza che Aleks Stankovic si offenda, è soprattutto la partita di Yann Sommer che fino a giugno scorso festeggiava la vittoria del Double, da protagonista, con l'Inter e oggi difende la porta dei belgi, evidentemente affezionato al nerazzurro. Intervistato nei giorni scorsi dalla UEFA, il portiere svizzero affronta diversi temi legati alla nuova esperienza e al suo passato.
Il Bruges
"È una squadra giovane, e questo mi entusiasma molto. Certo, è una situazione completamente diversa rispetto all'Inter, dove facevi parte di una squadra molto esperta, composta da giocatori veterani. Qui, invece, fai parte di una squadra con tanti giovani che hanno ancora voglia di imparare e di continuare a perfezionare le proprie capacità in molti ambiti; sono dei veri e propri talenti grezzi. Penso che sia entusiasmante. Cerco di mettere a frutto la mia esperienza per infondere calma e stabilità alla squadra, soprattutto in quanto portiere. Questo è il mio ruolo. Cercherò anche di fare in modo che, una volta nello spogliatoio, l'esperienza che ho maturato possa essere utile alla squadra. I giocatori più esperti che abbiamo qui, Hans (Vanaken) e Brandon (Mechele, ndr), stanno cercando di dare stabilità alla squadra, di mantenere la calma nelle situazioni cruciali e magari anche di dare qualche consiglio ai più giovani quando le cose si fanno un po' concitate. Sta andando bene".
Le ambizioni per la stagione
"Il mio obiettivo principale con il Bruges è superare la fase a gironi. Questo è il nostro obiettivo primario. Vogliamo, come minimo, passare al turno successivo. Come abbiamo visto, la Champions League è sempre dura. Bisogna essere al massimo della forma. Non ci si può permettere troppi errori. È così che funziona la Champions League. Ma il nostro obiettivo principale è chiaro: passare al turno successivo".
Rivincita
"Non vedo l'ora di giocare la partita di Milano contro l'Inter. Rivredrò tutti quei volti familiari: i compagni di squadra con cui ho trascorso tre anni, quelli con cui ho lottato per i titoli e con cui li ho vinti, titoli che non dimenticherò mai. Non vedo l'ora di andare a San Siro, di immergermi nell'atmosfera e di giocare per il Bruges contro l'Inter. Davvero. Ci prepareremo bene per la partita, ma sono particolarmente emozionato all'idea di tornare a Milano, questa volta con una squadra diversa. Sarà sicuramente qualcosa di speciale ed emozionante".
Il 2024/25 dell'Inter
"Quella stagione di Champions League con l'Inter è stata, diciamolo pure, assolutamente brillante, fino alla finale. Abbiamo vissuto momenti memorabili. In casa contro il Bayern , in casa contro il Barcellona e anche in trasferta contro di loro. Tante cose sono andate per il verso giusto. Questo ha dimostrato cosa serve per arrivare in finale di Champions League. Ci vuole molto. Ci sono tanti piccoli dettagli che devono combaciare alla perfezione. Abbiamo lavorato duramente per raggiungere quell'obiettivo quell'anno. Poi è arrivata la finale. Certo, la delusione è stata enorme, perché eravamo così vicini a vincere un titolo importante per il club e per i nostri giocatori. È stato un vero peccato. Ma ricordo di essermi sentito incredibilmente orgoglioso di ciò che avevamo realizzato come squadra durante la stagione".
La Champions League
"La Champions League è sempre qualcosa di speciale. È sempre fantastica. Quelle partite mi suscitano tantissime emozioni. I tifosi le aspettano con entusiasmo, e lo stesso vale per la squadra. È una grande vetrina, soprattutto per i giovani giocatori della squadra. Giochi contro i migliori, ti confronti con le migliori squadre del mondo. Le migliori squadre del mondo si affrontano, ed è sempre emozionante. Grandi partite di calcio, un livello di gioco elevato. Mi è sempre piaciuto".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 18:08 Bianchi: "L'Inter ha un vantaggio sul Napoli. Vedremo se terrà botta"
- 17:53 CF - Bilancio Inter, fissati gli obiettivi minimi per la stagione in corso
- 17:39 Quote Inter-Brugge, Lautaro in pole tra i marcatori. Insidia Tresoldi
- 17:24 Brugge, carica belga a San Siro: oltre 3mila sostenitori nel settore ospiti
- 17:15 Cagliari, Pisacane: "Massolin? L'ho scelto contro la Juve perché..."
- 17:05 Il discorso di Marotta: "Conquistata Milano, non solo nei giorni di festa"
- 16:55 BVB, Reggiani sempre più verso l'uscita: l'Inter per rilanciarsi?
- 16:45 Marotta: "Bilancio in attivo, Inter sulla strada giusta. Presto lo stadio"
- 16:40 L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2025/26: attivo per 22,7 mln
- 16:27 L'Inter vuole ingranare anche in Champions: bella quota per l'1 col Brugge
- 16:13 Domani in campo l'Inter U23: l'arbitro del recupero con il Giugliano
- 16:00 Chivu a Inter TV: "Nove gare in 29 giorni? Non bisogna pensarci"
- 15:55 Akanji a ITV: "Domani gara da non sottovalutare. La differenza rispetto al City..."
- 15:43 Club Brugge arrivato all'aeroporto di Ostenda: c'è anche Forbs
- 15:29 Si chiama Roman Gonzalez e ha già battuto il record di Lautaro
- 15:14 Una maglia per Messi firmata da tutti. Ecco la dedica di Lautaro
- 15:00 From UK - Chelsea e Arsenal osservano Diouf. La valutazione è lievitata
- 14:53 Chivu: "I soldi non ti comprano la Champions. Grazie Sommer perché..."
- 14:45 Bookies - Inter, scatto Scudetto: Roma unica rivale, crollano Milan e Juve
- 14:44 Akanji: "Con Sommer non saremo amici per 90 minuti. Se non vincessimo domani..."
- 14:31 Martorelli: "L'Inter oggi ha tutto: entusiasmo, squadra e qualità"
- 14:27 Akanji a Sky: "Brugge, servirà attenzione. Bello rivedere Sommer"
- 14:24 Chivu a Sky: "Dobbiamo ottenere il massimo in 7 partite"
- 14:16 Qui Bologna - Amichevole con la Primavera, si rivede Mbangula
- 14:01 Jaselli Meazza: "Spero in una tribuna per mio nonno nel nuovo stadio"
- 13:47 Sommer: "Al Brugge è tutto diverso rispetto all'Inter, ecco il perché"
- 13:32 Sommer: "Inter, non vedo l'ora. Abbiamo vissuto momenti memorabili"
- 13:27 Petruzzi: "Scudetto, Inter davanti. Ma se ci fosse uno scivolone..."
- 13:04 Prima Bisseck, poi un'appendicite acuta: weekend intenso per Elphege
- 12:49 L'Inter U23 si allena a Caserta in vista della trasferta a Giugliano
- 12:36 Malagò: "FIGC, la Serie A mi ricandiderà? Modestamente me lo aspetto"
- 12:23 De Laurentiis sulla questione Malagò: "Italia governata dalla stupidità"
- 12:10 Corsera - Inter, sale la temperatura della competizione interna
- 12:00 videoVerso la CHAMPIONS: CHIVU smonta e rimonta la sua INTER
- 11:53 videoTutti gli aggiornamenti da Appiano: allenamento e probabile formazione
- 11:40 videoL'Inter si prepara alla Champions: le immagini da Appiano
- 11:30 TS - San Siro, il no agli striscioni in Curva dimostra che aria tira: il punto
- 11:16 Mauro: "Nell'Inter corrono tutti. Milan e Juve, i giocatori sono fermi"
- 11:02 Behrami: "Inter migliore dello scorso anno. Bravo Chivu in un aspetto"
- 10:48 Contatto Diego Carlos-Esposito, Cesari: "Inammissibile la reazione di Bonacina"
- 10:34 Bergomi: "Chivu, sempre più rotazioni. È cambiato lo status di Esposito"
- 10:20 Stramaccioni: "Chivu prende l'Inter mentre volano stracci. Da Sucic alle punte: che gestione"
- 10:06 TS - Inter-Bruges, Chivu ha un dubbio sulle fasce: occasione per Luis Henrique?
- 09:52 Qui Bruges - I belgi con Forbs a forte rischio per l'Inter: la situazione
- 09:38 CdS - Inter, garanzia Mkhitaryan: retroscena estivo sul colloquio con Chivu
- 09:24 CdS - Dieci marcatori diversi in sei giornate: solo un'altra squadra come l'Inter nei top 5 d'Europa
- 09:10 Malagò: "Esposito può essere chiamato da Baldini per l'Europeo U21. Obiettivo Olimpiadi"
- 08:56 GdS - Calhanoglu, ghiaccio sul ginocchio ma nessun allarme: il responso per Inter-Bruges
- 08:42 GdS - Inter-Bruges, cinque volti nuovi in formazione: le possibili scelte di Chivu
- 08:28 GdS - Inter, Dimarco fa anche il regista. Rinnovo fino al 2030: il punto
- 08:14 Sommer: "L'Inter può vincere la Champions. Ko col Psg? Dico che..."
- 08:00 CdS - Lautaro, sogno Champions per il Grande Slam. Chivu lo ha convinto che...
- 00:00 L’Inter più profonda degli ultimi anni
- 23:56 L'Inter celebra il sodalizio difensivo di Bergomi e Ferri
- 23:42 Non solo Bruges, anche lo Shakhtar arriva a San Siro a ottobre: gli ucraini vincono in campionato
- 23:28 Zortea avverte l'Inter: "Con Palladino giochiamo in maniera diversa"
- 23:14 Parma, Gilardino torna sul ko di San Siro: "C'è amarezza, ma quando commetti certi errori..."
- 23:00 La maxi-pausa non piace: le Federazioni rivogliono il vecchio format
- 22:45 La Juve frena anche a Cagliari: Kolo Muani pareggia il vantaggio di Maldini
- 22:30 Borghi: "Vedo delle differenze tra l'Inter di Chivu e quella di Inzaghi"
- 22:16 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 22:02 Giugliano, Di Napoli verso l'Inter U23: "Gli obiettivi stagionali sono chiari"
- 21:57 Thohir ricorda: "L'Inter era in difficoltà, ora è tornata al top"
- 21:42 Napoli, Allegri ammette: "Contro l'Inter ho sbagliato io, ecco perché"
- 21:28 Completezza offensiva e gestione: così l'Inter deve ripartire dal successo di ieri
- 21:14 Badiashile: "Contro l'Inter non era facile per me, non giocavo da tempo"
- 21:00 Sky - Chivu fa scelte oculate: contro il Bruges qualche cambio. Akanji e Zielinski tornano dal 1'
- 20:46 Sorpresa in casa Cagliari: Pisacane lancia Massolin titolare contro la Juve
- 20:32 Josep Martinez e il dolce ricordo: col Brugge il debutto in Champions
- 20:17 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok