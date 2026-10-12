Viviamo insieme la vigilia di Inter-Bruges, match valido per la 2a giornata di Champions in programma domani sera a San Siro. Le ultimissime, la probabile formazione e le parole di Chivu e Akanji in conferenza. Tutto sulla sfida con il ritorno di Sommer.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 12 ottobre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.