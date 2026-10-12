Una grande prestazione, un assist, un tentativo di gol in rovesciata che ha fatto strabuzzare gli occhi anche a Marcus Thuram, in quel momento in panchina. Henrikh Mkhitaryan si è confermato mister utilità contro il Parma, un "usato sicuro", come lo definisce oggi il Corriere dello Sport. Una garanzia.

"In estate aveva accarezzato l’idea di abbandonare il calcio, prima di decidere di concedersi un ultimo valzer - si legge -. A convincerlo è stato un lungo colloquio con Cristian Chivu, che non era pronto a fare a meno dell’esperienza e dell’intelligenza in mezzo al campo dell’armeno. Sapeva di poter contare su di lui anche nella gestione di alcuni equilibri all’interno dello spogliatoio: in un reparto composto da sette elementi, Mkhitaryan è consapevole che magari attraverserà alcuni periodi in cui vedrà meno il campo, ma saprà in ogni caso farsi trovare pronto all’occorrenza. Proprio come accaduto con il Parma".