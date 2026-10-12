Il sabato sera combatti e metti anche in difficoltà Yann Bisseck davanti a 75 mila spettatori, la domenica sei in una sala operatoria per risolvere un problema inatteso. Nesta Elphege ha vissuto sull'ottovolante il weekend appena concluso. L'attaccante è stato infatti sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver sofferto di appendicite acuta. Tutto risolto, per fortuna, senza complicazioni come il Parma ha fatto sapere attraverso un comunicato ufficiale:

“Parma Calcio 1913 comunica che, in seguito al ricovero avvenuto nella giornata di ieri presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, il calciatore Nesta Elphege è stato sottoposto a un intervento di appendicectomia laparoscopica per appendicite acuta.

L’operazione è stata eseguita dal Dr. Nicola Busi del reparto di Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore di Parma con la collaborazione del 2° Servizio di Anestesia e Rianimazione diretto dalla Prof.ssa Elena Bignami, alla presenza dello staff medico del Parma Calcio.

Il calciatore rimarrà in osservazione all’interno della struttura nei prossimi giorni per poi cominciare l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".