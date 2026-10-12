Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa della decisione di schierare Massolin dal 1' contro la Juve: "Volevo fare questo tipo di partita, cresceremo sicuramente e cerco di non dargli tante informazioni e ho visto tante belle cose. Ho scelto Massolin perchè volevo osare a centrocampo e l'abbiamo fatto in modo egregio contro una squadra esperta. Con Massolin abbiamo abbassato ancora l'età media e il pari rende giustizia alla prestazione di questi ragazzi".