Tanto tuonò... che fu 0-0. Alla fine è arrivato, il primo 0-0 di questa stagione di Serie A, forse nella partita più inattesa: Como-Roma. Le due squadre non sono riuscite a sbloccare la gara nella partita delle 12.30. Da segnalare l'espulsione di Malen al 53'.

Primo tempo equilibrato al Sinigaglia, con i lariani e i giallorossi che danno vita a una bella partita, fatta di ritmi alti e giocate interessanti. A rendersi più pericolosa è la Roma, che colpisce un palo con Pellegrini. Polemiche in casa Como per un contatto dubbio tra Wesley e Diao, con il senegalese involato verso la porta. Per il direttore di gara Fabbri non c'è nulla, ma i dubbi restano.

Al 53' l'episodio che ha cambiato la partita. Malen subisce una trattenuta, perde palla e si lancia alla riconquista del pallone in modo scomposto. Entrata durissima su Kaiki Bruno e rosso diretto estratto da Fabbri. Il direttore di gara si è poi dovuto fermare per un problema fisico, facendo spazio al quarto uomo Sozza. Nel finale di gara il Como ha spinto indubbiamente più della Roma, ma non è bastato per sbloccare la partita. Finisce 0-0.