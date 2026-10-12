Si chiama Roman Gonzalez, ha 16 anni, è la speranza del calcio argentino (in particolare del racing de Avellaneda) e ha già superato un record che apparteneva a Lautaro Martinez.

Roman, che indossa la maglia numero 7, ha tutto ciò che serve per entusiasmare i tifosi del Racing. Ha il gol nel sangue. L'anno scorso ne ha segnati 25 nello stesso numero di partite con l'Under 15. E nel 2016 è andato ancora oltre: lo scorso fine settimana, contro l'Argentinos Juniors, ha raggiunto quota 27 gol in sole 23 partite. Ha così superato il record di Lautaro, il giocatore più prolifico del settore giovanile del Racing del XXI secolo: 26 gol in 31 partite, nel 2014 quando giocava con l'Under 16.

Comunque, meglio andare cauti con i paragoni. Basti pensare che Lautaro ha esordito con il Racing il 31 ottobre 2015 contro il Crucero del Norte, subentrando a Diego Milito al 78° minuto con la maglia numero 32. Gonzalez gioca ancora in Settima Divisione, nella categoria 2010. Il tempo comunque è dalla sua.