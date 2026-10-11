Al termine di una partita non brillante al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Milan si spartiscono la posta in palio e si vedono costrette ad accettare l'1-1 finale. Al termine di primo tempo tendenzialmente soporifero (funestato da un infortunio per parte), la seconda frazione regala come unici squilli i sigilli firmati da Rabiot per i milanesi e da Odenthal per i neroverdi. Il Diavolo non riesce a reagire al pareggio emiliano e si arena sul definitivo pareggio.