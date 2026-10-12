C’è un aspetto della vittoria contro il Parma che, nel dibattito del post partita, che va sottolineato: la profondità della rosa nerazzurra. L’Inter ha dimostrato di poter rinuciare dal primo minuto a giocatori del calibro di Akanji, Bastoni, Stones, Zielinski, Curtis Jones, Barella e Lautaro Martinez, senza che nessuno se ne accorgesse, mantenendo un livello di qualità e competitività che rappresenta un valore aggiunto importante.

Eppure, c’è chi preferisce spostare l’attenzione sui cosiddetti calendari birichini, dipingendo il percorso nerazzurro come se fosse favorito da circostanze esterne. Ma, al di là delle favolette, il campo racconta una realtà precisa: l’Inter sta vincendo ed è una macchina da gol. La squadra nerazzurra deve cercare di correggere quei difetti che, soprattutto nella fase difensiva, hanno caratterizzato alcune delle prime uscite stagionali.

La squadra ha concesso troppo, spesso anche per errori individuali e letture difensive rivedibili. Sono aspetti sui quali bisogna necessariamente lavorare, perché le ambizioni di una formazione che punta in alto impongono maggiore attenzione e solidità. Ma contro il Parma è già arrivato il primo clean sheet della stagione.

Ma i numeri dicono anche altro. Cinque vittorie in campionato, un pareggio (contro la Roma) e una media realizzativa di tre gol a partita. Numeri che testimoniano la forza offensiva della squadra e la capacità di trovare soluzioni anche quando c’è qualcosa da sistemare.

La vera notizia di queste prime giornate è che l’Inter ha una profondità di organico superiore a quella delle ultime stagioni, da Conte a Chivu. Le assenze e le rotazioni non sembrano incidere in maniera drammatica sul rendimento complessivo. Gli infortuni di Curtis Jones e Stones rappresentano certamente una perdita, ma aprono anche nuove opportunità per chi aspetta di trovare maggiore spazio. Sucic e Stankovic, per esempio, possono sfruttare questa fase per mettersi in mostra e dimostrare di meritare un ruolo più importante nelle gerarchie.

Una rosa profonda non serve soltanto a sostituire gli indisponibili. Serve a sostenere una squadra quando il calendario si fa più impegnativo, a distribuire le energie e a mantenere alta l'intensità senza dipendere sempre dagli stessi undici uomini. La sfida con il Parma ha aperto il primo vero tour de force della stagione e, da questo momento in avanti, il contributo di tutti sarà fondamentale.

C’è poi un altro elemento da non sottovalutare: la concorrenza interna. Quando ogni reparto offre più alternative di livello, nessuno può sentirsi sicuro del posto da titolare. Ogni allenamento diventa un’occasione per convincere l’allenatore, ogni partita un’opportunità per guadagnare posizioni nelle gerarchie. La competizione, se gestita nel modo giusto, alza il livello generale e spinge tutti a dare qualcosa in più.

Basta guardare i nomi a disposizione per comprendere il potenziale dell’organico. Da Provedel a Pavard, da Bisseck a Carlos Augusto, passando per Zielinski, Mkhitaryan, Sucic, Stankovic, Luis Henrique, Diouf e Spence, fino agli attaccanti Thuram, Bonny ed Esposito. Sono profili che, per caratteristiche e qualità, potrebbero ambire a un ruolo da protagonisti in moltissime squadre di Serie A. Eppure, all’Inter alcuni di loro devono confrontarsi con una concorrenza di altissimo livello, quella rappresentata dai "titolari" (almeno sulla carta) come Josep Martinez, Akanji, Bastoni, Dimarco, Calhanoglu, Barella e Lautaro.

La possibilità di cambiare uomini senza stravolgere la squadra è un vantaggio che può fare la differenza nel corso di una stagione lunga, tra campionato, coppe e impegni ravvicinati.

Il messaggio che arriva dalla vittoria contro il Parma è dunque chiaro: la forza dell'Inter risiede proprio nella capacità di coinvolgere l’intero gruppo, trasformando le alternative in risorse e le assenze in occasioni per crescere. Perché le grandi squadre non sono soltanto quelle che hanno undici campioni. Sono quelle che riescono a mantenere un livello elevato anche quando cambiano gli interpreti. E l’Inter, oggi, sembra avere finalmente una profondità di rosa che può consentirle di affrontare la stagione con ambizioni ancora maggiori.