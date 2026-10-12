Sono diversi i giocatori che Cristian Chivu dovrebbe cambiare nella formazione titolare, tra Inter-Parma e Inter-Bruges. La conferma arriva questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: secondo la rosea torneranno infatti Lautaro Martinez in attacco, Barella e Zielinski a centrocampo. A fare spazio dovrebbero essere Sucic e Mkhitaryan, con la conferma di Calhanoglu in regia.

Cambi anche in difesa, dove tornerà tra i titolari Alessandro Bastoni. Stesso discorso per Akanji, sempre in campo per 90' nelle partite di Nations League disputate con la Svizzera ma il cui umore non può che essere buono visto che gli elvetici hanno soltanto vinto. Al contrario, con l'Inter c'è stata qualche prestazione sottotono in avvio di stagione.