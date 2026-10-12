Prima della conferenza stampa, Cristian Chivu ha risposto alle domande di Sky alla vigilia del secondo impegno stagionale in Champions League, domani sera al Meazza contro il Bruges.

Il nuovo formato della Champions fa sì che le partite in casa siano occasioni da non perdere per arrivare almeno a quota 16 punti per qualificarsi.

"Sì ma con le partite in casa non arrivi a quella quota. Noi siamo consapevoli di dover giocare altre 7 partite, ottenere il massimo di quello che possiamo per qualificarci".

Quali sono le difficoltà principali domani?

"Il Bruges è una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, ha valore nelle individualità e nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile come in tutte le partite di Champions".

Come sta la sua Inter? Lei ha giocatori freschi da schierare ora.

"Noi nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia, di determinazione e preparazione alla gara. In base a quello si sceglie. Lo abbiamo fatto diversamente rispetto alle attese sabato scorso ma abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo il proprio valore individuale".

Calhanoglu come andrà gestito adesso?

"Il suo valore non si mette in discussione, l'ha fatto vedere negli anni. Si vedrà che tipo di gestione useremo, noi abbiamo bisogno di tutti, si giocherà tanto, ogni tre giorni. Quello che non dovremo fare è mettere a rischio l'integrità fisica dei giocatori".

La Champions è un sogno o un'occasione?

"Io e i miei giocatori dovremo fare attenzione a questo tipo di domande perché se si risponde che è un sogno, poi si titola che è un obiettivo e non è la stessa cosa. Giusto che l'Inter e altre squadre facciano di tutto per arrivare fino a dove si può, sognando di poter arrivare lontano".