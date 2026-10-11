Benoît Badiashile, protagonista nel 3-0 del Napoli contro il Frosinone, ha parlato a DAZN come ripreso dai colleghi di TuttoNapoli: "Sono veramente felice di aver fatto la mia prima partita con Napoli qui al Maradona, c'è davvero una bell'atmosfera. E sono felice della vittoria".

Sei stato bravo nell'uno contro uno.
"Era difficile contro l'Inter perché non giocavo da un po' di tempo. Anche oggi non era facile, ma è andata bene".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 21:14 / Fonte: TuttoNapoli
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione