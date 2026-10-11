Benoît Badiashile, protagonista nel 3-0 del Napoli contro il Frosinone, ha parlato a DAZN come ripreso dai colleghi di TuttoNapoli: "Sono veramente felice di aver fatto la mia prima partita con Napoli qui al Maradona, c'è davvero una bell'atmosfera. E sono felice della vittoria".
Sei stato bravo nell'uno contro uno.
"Era difficile contro l'Inter perché non giocavo da un po' di tempo. Anche oggi non era facile, ma è andata bene".
Sezione: Il resto della A / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 21:14 / Fonte: TuttoNapoli
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
autore
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
Altre notizie - Il resto della A
Altre notizie
Domenica 11 ott
- 22:16 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 22:02 Giugliano, Di Napoli verso l'Inter U23: "Gli obiettivi stagionali sono chiari"
- 21:57 Thohir ricorda: "L'Inter era in difficoltà, ora è tornata al top"
- 21:42 Napoli, Allegri ammette: "Contro l'Inter ho sbagliato io, ecco perché"
- 21:28 Completezza offensiva e gestione: così l'Inter deve ripartire dal successo di ieri
- 21:14 Badiashile: "Contro l'Inter non era facile per me, non giocavo da tempo"
- 21:00 Sky - Chivu fa scelte oculate: contro il Bruges qualche cambio. Akanji e Zielinski tornano dal 1'
- 20:46 Sorpresa in casa Cagliari: Pisacane lancia Massolin titolare contro la Juve
- 20:32 Josep Martinez e il dolce ricordo: col Brugge il debutto in Champions
- 20:17 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 20:03 Sassuolo-Milan 1-1, ritmi bassi al Mapei e rossoneri frenati
- 19:48 Costacurta: "Non capisco le lamentele di Chivu quando diciamo..."
- 19:34 L'Inter deve spezzare una striscia negativa: tre sconfitte di fila in UCL
- 19:19 UFFICIALE - Clarence Seedorf nuovo allenatore del Corinthians
- 19:05 Winners Cup alla Real Camalli del Gaslini. Zanetti: "Siete tutti vincitori"
- 18:50 Sucic brilla in Inter-Parma: è lui il Man of the Match per i nerazzurri
- 18:36 Lazio in vetta, Gattuso: "Non guardiamo la classifica, se no gira la testa"
- 18:22 Bologna, Palladino: "Il campionato inizia oggi. Per Orsolini spero..."
- 18:09 Calhanoglu piange la morte del nonno: "Perdo parte della mia infanzia"
- 17:55 Inter-Brugge, sfida inedita. Nerazzurri in striscia aperta con i club belgi
- 17:45 fcinTutto ok per Calhanoglu: lavoro regolare alla Pinetina per lui
- 17:39 Milan, Diego Moreira: "Scudetto? Sarebbe bello, ma è presto"
- 17:25 Due esordi tra i professionisti in casa Inter U23: ecco Sorino e Cerpelletti
- 17:15 Ansia Bologna, si ferma Orsolini: problema all'adduttore destro
- 17:10 La Lazio resta in vetta con l'Inter: 3-1 al Monza. Esulta anche il Bologna
- 16:55 Vigilia di Inter-Brugge, la nota del club nerazzurro con gli appuntamenti
- 16:41 Pio Esposito esulta per il tris al Parma: "Ripartiti con una bella vittoria"
- 16:27 Calhanoglu torna al gol a San Siro e festeggia: "Bello essere tornati"
- 16:12 Fabregas: "Per affrontare la Roma mi sono ispirato all'Inter di Inzaghi"
- 15:59 Viviano: "Triplete una pazzia, ma l'Inter fa bene a non nascondersi"
- 15:44 Ambrogino d'Oro 2026, spuntano le candidature di San Siro e Zenga
- 15:29 Roma, Gasperini difende Malen: "Fallo non intenzionale, non è da lui"
- 15:15 Dal bandy al calcio: ecco Rohit Saggi, arbitro di Inter-Club Brugge
- 15:00 Il Mundo Deportivo rilancia: Oaktree e l'Inter in NBA Europe, ecco come
- 14:47 Lecce-Bologna, sarà subito debutto dal primo minuto per Darmian
- 14:33 E 0-0 fu: Como e Roma pareggiano senza gol. Espulso Malen
- 14:20 GDS - Inter, in 10 a segno in stagione: con lei altri due club in Europa
- 14:05 Angolo Tattico di Inter-Parma - Carlos doppia fase elettrica, Pio di sponda
- 13:50 Brugge, l'infortunio di Forbs preoccupa Leko: "Senza di lui dovremmo cambiare piano"
- 13:36 Rivoluzione nella dirigenza del Genoa: dentro Modesto e Melissano
- 13:22 Savoia, Formisano dopo l'Inter U23: "E' la vittoria del gruppo e della nostra gente"
- 13:07 AIA, il presidente Massini: "C'era bisogno di liberarsi dalle correnti politiche"
- 12:52 Sommer: "Il blu e il nero sono speciali per me. Con l'Inter momenti memorabili"
- 12:38 Nuovo presidente AIA, Malagò: "Speriamo in una fase di dialogo costante"
- 12:24 Toh, chi si rivede! Thohir premia Bezzecchi dopo la vittoria in Indonesia
- 12:10 Inter-Brugge, domani parla Chivu: la conferenza stampa alle 13
- 11:57 Mkhitaryan a Sport Mediaset: "Siamo ambiziosi, vogliamo andare più in alto possibile"
- 11:42 La Repubblica - L'Inter riparte alla grande: primo clean sheet e 10 marcatori diversi
- 11:28 GdS - Romano va veloce, il sogno è una big (non a gennaio): ora l'esame Juve
- 11:15 Corsera - Diouf impetuoso, Sucic l'eroe che non ti aspetti: le pagelle di Inter-Parma
- 11:01 Corsera - L'Inter cambia pelle, addio 0-2: inizio di fuoco con il Parma. Ora la Champions per la conferma
- 10:47 videoDalla rovesciata di Mkhitaryan al tiro da centrocampo di Lautaro: le reazioni in panchina
- 10:33 Inter-Club Bruges, arbitra il norvegese Rohit Saggi. La designazione
- 10:18 TS - Mkhitaryan illumina, Carlos Augusto una garanzia: le pagelle di Inter-Parma
- 10:05 CdS - Rischi in difesa e profondità di rosa: cosa si nasconde dietro la vittoria dell'Inter
- 09:50 CdS - Inter-Parma, Bonacina rimandato. Si perde il rigore su Esposito: salvato dal Var
- 09:36 CdS - Esposito non sbaglia una scelta, come si ferma Diouf? Le pagelle
- 09:23 GdS - Le scelte di Chivu ripagano. Ecco la vera forza dell'Inter
- 09:09 GdS - Thuram e Sucic i migliori, Esposito generoso. A Lautaro il giudizio più basso
- 08:55 GdS - Inter-Parma, rigore netto su Pio Esposito. Gol di Sucic regolare
- 08:41 Gol, Mvp e intervista post partita: Sucic allontana le polemiche. Ora viene il bello
- 08:27 GdS - Messaggio a Zidane, Thuram l'arma in più di Chivu: titolare con il Bruges?
- 08:14 Inter-Parma, il caso Pio Esposito: un minuto fuori dal campo dopo il rigore. Poteva calciarlo?
- 08:00 Un manifesto totalizzante: tra gestione e clean sheet, l'Inter stavolta vince in scioltezza
- 00:00 E anche stavolta sorrisi e nuove bellezze
Sabato 10 ott
- 23:50 AIA, Massini eletto nuovo presidente: sconfitto Pacifici al ballottaggio
- 23:46 Spence suona la carica: "Un onore il debutto a San Siro, pronto a dare il cuore per l'Inter"
- 23:36 Radrizzani: "Ben vengano le proprietà USA se ci aiutano coi diritti TV"
- 23:22 Amelia: "Inter tra le favorite per la Champions? Difficile per me"
- 23:08 Reo-Coker: "Thuram? Può diventare uno dei migliori al mondo. Ma gli serve più mordente"