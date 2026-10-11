Benoît Badiashile, protagonista nel 3-0 del Napoli contro il Frosinone, ha parlato a DAZN come ripreso dai colleghi di TuttoNapoli: "Sono veramente felice di aver fatto la mia prima partita con Napoli qui al Maradona, c'è davvero una bell'atmosfera. E sono felice della vittoria".

Sei stato bravo nell'uno contro uno.

"Era difficile contro l'Inter perché non giocavo da un po' di tempo. Anche oggi non era facile, ma è andata bene".