L'agente Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web commentando quanto avvenuto sabato a San Siro tra Inter e Parma: "Non era facile per il Parma. L'Inter oggi ha tutto: entusiasmo, squadra, qualità. Comunque l'atteggiamento dei ducali mi è sembrato positivo, cercando anche di creare qualche difficoltà".

L'agente è critico nei confronti della Juventus dopo il pareggio di Cagliari: "Ho visto una Juve poco incisiva tranne negli ultimi venti minuti dove ha creato qualche occasione per poter vincere la partita. Ma è una squadra che deve rivalutare la sua posizione: crea poche occasioni nei novanta minuti".