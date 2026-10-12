L'agente Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web commentando quanto avvenuto sabato a San Siro tra Inter e Parma: "Non era facile per il Parma. L'Inter oggi ha tutto: entusiasmo, squadra, qualità. Comunque l'atteggiamento dei ducali mi è sembrato positivo, cercando anche di creare qualche difficoltà".

L'agente è critico nei confronti della Juventus dopo il pareggio di Cagliari: "Ho visto una Juve poco incisiva tranne negli ultimi venti minuti dove ha creato qualche occasione per poter vincere la partita. Ma è una squadra che deve rivalutare la sua posizione: crea poche occasioni nei novanta minuti".

Sezione: News / Data: Lun 12 ottobre 2026 alle 14:31
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.