Imbattuta in campionato dove è in testa alla classifica in condominio con la Lazio, l'Inter deve rimettersi in carreggiata in Champions League dopo la sconfitta di misura all'esordio sul campo del Real Madrid. A San Siro è di scena il Club Brugge, come i nerazzurri battuto all'esordio ma reduce da quattro vittorie consecutive in Jupiler League. I bookie, comunque, nutrono grande fiducia nella squadra di Chivu: l'1 si gioca infatti a 1,25 su Snai, mentre pareggio e affermazione dei belgi sono in lavagna rispettivamente a 6,00 e 11.

Cinque delle ultime sei gare dell'Inter sono terminate con almeno tre reti complessive (compresa quella al Bernabeu), stesso ruolino per il Club Brugge (non ha fatto eccezione la gara interna con l'Aston Villa): alla Scala del Calcio gli esperti puntano sull'Over, fissato ad appena 1,42 su 888sport, mentre l'Under è visto addirittura a 2,75. I campioni d'Italia sono reduci da un 3-0 casalingo contro il Parma: l'ipotesi che questo punteggio si ripeta è offerta a 8,00, mentre il risultato esatto più probabile è il 2-0, che vale 7,25. Tra i pareggi in testa c'è l'1-1 a 10,00. Le quote si impennano in caso di exploit dei ragazzi di Ivan Leko: lo 0-1 si gioca a 24,00, l'1-2 a 28,00.