La Serie A ricomincia nel nome dell’Inter. I nerazzurri battono con un netto 3-0 il Parma e mantengono la vetta della classifica al pari della Lazio, staccando la Roma, fermata sul pari a Como. Per i betting analyst di 888sport i risultati del weekend pongono Lautaro Martinez e compagni ancora di più in pole position per il bis tricolore, dato a 1,38, quota in discesa rispetto l’1,75 del turno precedente, allungando proprio sui giallorossi di Gian Piero Gasperini, saliti invece da 4,00 a 5,50 su Betpassion.

Crollano anche le possibilità di rimonta di Milan, Como e Juventus, che raccolgono un solo punto ciascuno: terza forza in lavagna i rossoneri, ancora imbattuti, a 13,00, seguiti da bianconeri e lariani, entrambi visti a 15,00, al pari del Napoli, l’unica formazione del gruppo anti-Inter vincente nel weekend. Resiste in vetta alla classifica la Lazio, alla miglior partenza della storia, ma per gli esperti sono remote le possibilità scudetto, con il primo posto finale dei ragazzi di Gennaro Gattuso lontano a 46 volte la posta.