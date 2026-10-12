"L'Inter è un gruppo vincente, la società sa chi va a prendere per inserirlo nel contesto". Valon Behrami, dagli studi di Dazn, tesse le lodi della società e del gruppo squadra nerazzurri, anche quest'anno ai vertici del campionato italiano dopo le prime sei giornate di Serie A.

"Ha 5-6 leader, ci sono gerarchie. Anche i nuovi penso si inseriranno velocemente - dice ancora lo svizzero -. Non ha rivali perché ha migliorato la squadra dell'anno scorso. Roma e Como se la possono giocare ma l'Inter è ancora più forte. Vivono tutti bene le rotazioni, in questo Chivu ha gestito la squadra in modo corretto".