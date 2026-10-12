Nonostante siano trascorsi diversi giorni dall'addio di Lionel Messi alla Nazionale argentina e il numero 10 sia già tornato in campo, realizzando una doppietta con l'Inter Miami, continuano a emergere dettagli sulle ore emozionanti vissute dal giocatore rosarino. Questa volta, il focus è sul regalo che i suoi compagni di squadra alla Scaloneta gli hanno fatto. Il numero 10 ha ricevuto la maglia speciale utilizzata per la partita contro il Benin, con la scritta "Grazie" in lettere dorate e innumerevoli firme di coloro che erano guidati da Lionel Scaloni.

Tra le dediche più toccanti al capitano spicca quella di Emiliano Martínez. "Grazie per avermi reso il miglior portiere del mondo. Ho parato i tuoi tiri con tutto il cuore", ha scritto Dibu.

Lautaro Martínez, uno di coloro che hanno spesso beneficiato dei suoi passaggi, come il cross per il 2-1 contro l'Inghilterra, ha commentato: "Grazie per la tua eredità e per avermi reso un giocatore migliore. Ti sarò sempre grato".

Il regalo porta con sé anche il pensiero di Cristian Romero, erede della fascia da capitano: "Grazie mille per averci insegnato a non mollare mai e a credere che tutto sia possibile. Ti voglio bene, capitano".

Anche due suoi amici e compagni di gioco a carte hanno partecipato. "Senza di te, niente di tutto questo sarebbe successo. Ti voglio bene, fratello", il messaggio di Rodrigo De Paul. La calligrafia di Paredes recita: "Grazie per averci reso così felici, ti voglio bene".

Nicolás Tagliafico e Lisandro Martínez, due campioni del mondo in Qatar e due volte vincitori della Copa América, hanno anch'essi reso omaggio a Messi. "Grazie infinite, Leo, per il tuo amore incondizionato per il calcio e per questa maglia", ha scritto il terzino. "Leo, grazie per aver cambiato la storia della nostra Nazionale. Hai vissuto e lottato per noi fino alla fine. Ci mancherai, ti voglio bene", ha aggiunto Licha.

L'iniziativa era stata annunciata prima della partita d'addio. Un video mostrava diversi giocatori e membri dello staff tecnico che scrivevano sulla maglia speciale, dedicando anche alcune parole a Messi: "Eternamente grato per aver potuto far parte della sua meravigliosa storia con la nazionale", ha detto Lionel Scaloni .

Julián Álvarez ha inoltre sottolineato che "fin da bambini lo abbiamo visto come un idolo, un modello da seguire", mentre Lisandro Martínez ha commentato: "Proviamo un affetto immenso per lui e sarà così per tutta la vita".