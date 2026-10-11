Quella di martedì sera tra Inter e Club Brugge, squadre accomunate dagli stessi colori sociali, sarà il primo incrocio di sempre in ambito internazionale. Per la squadra di Cristian Chivu sarà l'occasione per proseguire il proprio ruolino vincente con le formazioni del Belgio, che dura da quattro partite, l'ultima delle quali vinta per 4-0 in trasferta contro l'Union Saint-Gilloise alla terza giornata della scorsa stagione .L'ultima partita casalinga dei nerazzurri contro una squadra belga risale alla fase a gironi della stagione 2004/05: anche in quel caso, fu vittoria secca per 3-0 contro l'Anderlecht, che ha portato il bilancio casalingo contro i club belgi a 3 vittorie e 1 pareggio, con tre partite senza subire gol.

Il Club Brugge, dal canto suo, ha vinto solo due delle ultime 18 partite contro avversari italiani (6 pareggi e 10 sconfitte), e sette delle 27 partite complessive (7 pareggi e 13 sconfitte). La sconfitta per 2-1 subita contro l'Atalanta nella seconda giornata della scorsa stagione è stata la sesta per il Club Brugge nelle ultime nove partite giocate in Italia, con una sola vittoria in quest'intervallo.