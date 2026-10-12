Il Club Brugge sta ultimando i preparativi per la trasferta di Champions League in programma domani sera a San Siro contro l'Inter. Come evidenzia il portale belga Hln.be, dopo l'allenamento mattutino, anche i giocatori e lo staff tecnico del club sono arrivati all'aeroporto di Ostenda. Da lì partiranno per l'Italia. Ma la sorprendente novità riguarda la presenza di Carlos Forbs, presente all'aeroporto: ha scattato anche qualche foto con i tifosi. L'esterno ha avuto un problema fisico in campionato e resta da capire se potrà essere disponibile domani sera per la partita contro l'Inter.

Sezione: L'avversario / Data: Lun 12 ottobre 2026 alle 15:43
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione