Il Club Brugge sta ultimando i preparativi per la trasferta di Champions League in programma domani sera a San Siro contro l'Inter. Come evidenzia il portale belga Hln.be, dopo l'allenamento mattutino, anche i giocatori e lo staff tecnico del club sono arrivati all'aeroporto di Ostenda. Da lì partiranno per l'Italia. Ma la sorprendente novità riguarda la presenza di Carlos Forbs, presente all'aeroporto: ha scattato anche qualche foto con i tifosi. L'esterno ha avuto un problema fisico in campionato e resta da capire se potrà essere disponibile domani sera per la partita contro l'Inter.