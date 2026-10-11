Intercettato anche da SportMediaset, Alberto Gilardino, tecnico del Parma, è tornato sul ko contro l'Inter: “C’è un po’ di amarezza, è normale quando perdi in questo modo, anche per i tanti tifosi che sono venuti. Credo di avere chiara la fotografia della partita: nei primi minuti siamo partiti molto bene e abbiamo anche avuto i presupposti per andare in vantaggio.

"È normale che quando commetti certe ingenuità i gol li prendi: sono arrabbiato per il primo, ma forse ancora di più per il terzo. Poi ci sono dei feedback positivi, sia dalla squadra sia dai singoli. Abbiamo cambiato un po’ di cose in questi giorni, ci vorrà del tempo ma c’è grande volontà da parte della squadra”.