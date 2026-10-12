"Per me è speciale essere qui, nel luogo dove ho giocato per tre stagioni, vivendo tanti momenti belli. Domani sarà bello giocare contro i miei ex compagni". Yann Sommer parla così, in conferenza stampa, delle sue emozioni per il ritorno a San Siro, sua casa fino allo scorso maggio, al culmine di una stagione conclusa con il double a difesa della porta dell'Inter. Squadra che tra poco più di 24 ore sarà avversaria del Bruges nella seconda giornata di Champions League.

Quanto è realistico fare risultato qui domani?

"L'Inter è un top club, ha più esperienza di noi, ma il calcio è il calcio. Conosco le nostre qualità. Abbiamo giocatori giovani, tanta qualità e dobbiamo avere coraggio. Non vedo l'ora di giocare contro l'Inter. Ci siamo preparati bene".

Come stai?

"Sto bene, dopo qualche mese in Belgio mi sento molto bene e molto integrato. Mi hanno fatto entrare subito nel gruppo, ho tanta motivazione per domani".

Che ricordi hai di Chivu e Inzaghi?

"Chivu è un grande allenatore, ha fatto tanto per me. Idem Inzaghi che mi ha portato qui. Sono due allenatori molto forti".

Domani questo stadio ti acclamerà, ci racconti il tuo rapporto con i tifosi?

"Un bel rapporto, abbiamo vissuto tantissimi momenti insieme. E' stato incredibile quando abbiamo festeggiato i titoli per le strade di Milano".