Erick Thohir ha consegnato il trofeo a Bezzecchi. Ora l'indonesiano è Ministro per lo Sport e i Giovani in Indonesia, e ha risposto anche a qualche domanda posta dal giornalista René Pierotti: "Se seguo ancora l'Inter? Certamente. Penso che l'Inter fosse in difficoltà quando l'abbiamo costruita. Ora sono felice per Beppe Marotta, ha vinto molte coppe. Ma voglio ricordare quando abbiamo fatto grandi ristrutturazioni per il finanziamento societario. Ora l'Inter è tornata al top. Il momento migliore? Quando Moratti mi ha portato come partner societario, dandomi la possibilità di costruire insieme e poi abbiamo fatto crescere l'Inter". Il giocatore preferito? Ovviamente Ronaldo. Nel mio periodo Icardi", ha detto.