Rosa lunga, profonda e strutturata. Cristian Chivu ha sempre evidenziato l'importanza di avere un gruppo completo per affrontare momenti come quello che il Biscione sta per affrontare. Secondo Sky Sport, dopo esser stati fuori contro il Parma, torneranno titolari Lautaro, Barella, Bastoni, Akanji e Zielinski. D'altronde è fondamentale far ruotare tutto il gruppo, considerando che non ci sarà un momento per respirare da adesso fino alla prossima sosta di novembre, ricordando anche l'appuntamento del derby a fine ottobre. La sfida di martedì contro il Bruges è un appuntamento assolutamente da non sottovalutare: i nerazzurri vanno a caccia del riscatto dopo il ko contro il Real Madrid.