Direttamente dagli studi di 'Pressing', l'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Mauro ha commentato la differenza di passo tra l'Inter, il Milan e la Juventus, le ultime due reduci da deludenti pareggio rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari nella giornata di ieri: "L'Inter è l'unica squadra che a difesa schierata trova spazio per andare a creare occasioni da gol, perché lo crea con il movimento. Se si guardano Milan e Juventus, sono tutti fermi, vogliono la palla sui piedi. Nell'Inter corrono tutti, l'unico che non corre è Calhanoglu che però ha sempre almeno quattro opzioni di passaggio".