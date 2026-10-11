Intervistato ai microfoni di DAZN nel corso del postpartita della sfida vinta sul campo del Lecce, il terzino rossoblù Nadir Zortea ha espresso alcune considerazioni in merito ai cambiamenti tattici vissuti dal Bologna - avversaria dell'Inter nel prossimo turno di campionato - a seguito dell'avvicendamento in panchina tra Tedesco e Palladino: "Cosa è cambiato? Proponiamo un gioco diverso rispetto a prima. Dal punto di vista fisico siamo dovuti salire di condizione".