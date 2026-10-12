Giornata di pre-match di Champions League in casa Inter, dove agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff la squadra si sta allenando al Training Centre in Appiano Gentile, per preparare al meglio la seconda gara europea, contro il Bruges, in agenda domani sera al Meazza alle 21. Il gruppo in questo momento è in campo, i giocatori nerazzurri sono tutti a disposizione (anche Hakan Calhanoglu che ha smaltito già ieri il fastidio al ginocchio) a parte i due inglesi John Stones e Curtis Jones, che continuano a lavorare a parte e avranno bisogno ancora di tempo per tornare arruolabili. Con la prima squadra anche i giovani Lamberto Peletti e Leonardo Bovio.

A seguire le immagini della seduta, realizzate da Simone Togna.

L'allenamento pre-Bruges ad Appiano Gentile
Sezione: Copertina / Data: Lun 12 ottobre 2026 alle 11:40
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.