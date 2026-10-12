Giornata di pre-match di Champions League in casa Inter, dove agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff la squadra si sta allenando al Training Centre in Appiano Gentile, per preparare al meglio la seconda gara europea, contro il Bruges, in agenda domani sera al Meazza alle 21. Il gruppo in questo momento è in campo, i giocatori nerazzurri sono tutti a disposizione (anche Hakan Calhanoglu che ha smaltito già ieri il fastidio al ginocchio) a parte i due inglesi John Stones e Curtis Jones, che continuano a lavorare a parte e avranno bisogno ancora di tempo per tornare arruolabili. Con la prima squadra anche i giovani Lamberto Peletti e Leonardo Bovio.

A seguire le immagini della seduta, realizzate da Simone Togna.