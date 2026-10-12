Il giro di interviste della vigilia del match di Champions League tra Inter e Club Brugge per Cristian Chivu si conclude con le dichiarazioni a Inter TV.

Che partita dobbiamo aspettarci domani?

"Tosta, come tutte quelle in Champions. Contro una squadra propositiva in entrambe le fasi e che cerca di far vedere la propria identità. Siamo consapevoli che in Champions non ci sono partite semplici".

Nove partite in 29 giorni, cosa servirà per andare più lontano possibile anche in stagione?

"Non pensare a quante partite dobbiamo affrontare. Dobbiamo guardare di partita in partita, essere la migliore versione di quello che abbiamo in quella specifica partita e non pensare mai troppo in avanti".