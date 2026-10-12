Inter e Bruges si presenteranno domani sera al Meazza entrambe a zero punti nel girone di Champions League, i milanesi battuti dal Real Madrid al Bernabeu e i belgi sconfitti 2-3 dall'Aston Villa. Come riporta il Corriere dello Sport, gli ospiti potrebbero però non avere l'esterno Carlos Forbs, uscito anzitempo per guai muscolari nel 4-1 rifilato fuori casa al RAAL La Louvière.

Al momento il Bruges è secondo a -1 dal Gent capolista, con cui ha perso lo scontro diretto. Ha però vinto tutte le altre sette partite di campionato, guidato in attacco da Nicolò Tresoldi, di cui si parla in queste settimane per la scelta in chiave nazionale, Germania o Italia.