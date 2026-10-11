Poco prima del calcio d'inizio di Sassuolo-Milan, Diego Moreira, attaccante belga dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito della voglia di conquistare lo Scudetto con la nuova maglia: "Penso che tutti vogliano vincere lo Scudetto, sarebbe un traguardo fantastico. Ma siamo ancora a inizio stagione, dobbiamo pensare una partita alla volta".

Vorresti continuare a essere il top scorer del Milan?

"Sì ma il mio vero obiettivo è aiutare la squadra a vincere, anche se non segno non importa. La cosa importante è la vittoria della squadra".