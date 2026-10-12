C'è Manuel Akanji al fianco di Cristian Chivu per la conferenza stampa pre-gara alla vigilia di Inter-Bruges, seconda giornata della League Phase di Champions League. Come di consueto, è lo svizzero il primo a rispondere alle domande dei giornalisti presenti nella sala conferenze del Training Centre in Appiano Gentile.
Quanto sono importanti queste due partite casalinghe ravvicinate in Champions League per riuscire ad arrivare alla quota di 16 punti citata dal mister per entrare nelle prime otto?
"Sono due gare molto importanti, ma prima dobbiamo concentrarci solo su quella di domani, non possiamo pensare alla partita con lo Shakhtar. Vogliamo entrare nelle prime otto, e per farlo dobbiamo cominciare vincendo la partita che ci attende domani a San Siro".
Rispetto all'anno scorso hai l'impressione che il gruppo sia più focalizzato sul sogno di vincere la Champions?
"Ad essere onesto non ricordo bene com'era il gruppo l'anno scorso, ci sono tante partite e le cose cambiano molto rapidamente, ma l'obiettivo che abbiamo è intanto quello di entrare nelle prime otto, ma dobbiamo andare avanti partita per partita. Noi siamo cambiati, molte altre squadre sono cambiate e tutto è nuovo. Sicuramente è un buon momento per noi per vincere la nostra prima partita in questa Champions League".
Mentre eri in Nazionale sono arrivate delle tue dichiarazioni sul fatto che l'Inter quest'anno può vincere tutto.
"Penso che come squadra ci sentiamo bene, in campionato abbiamo pareggiato solo una partita e vinto le altre, l'unica sconfitta stagionale è arrivata contro il Real Madrid in Champions. ci sentiamo una grande squadra, nel weekend abbiamo fatto alcuni cambi e rotazioni ma chi ha giocato ha fatto benissimo e abbiamo portato a casa la vittoria: è importante essere tutti al massimo della forma in modo che ognuno possa dare il suo contributo alla squadra".
Sei stato un pilastro del Manchester City, ti sei fatto un'idea di ciò che sta succedendo in Inghilterra?
"Sono in contatto con i miei amici al City, ma non sono molto preoccupato per ciò che sta succedendo perché la mia concentrazione è tutta rivolta sull'Inter, sulle partite che dobbiamo giocare e sui nostri obiettivi. Spero solo di poter mantenere i titoli che ho conquistato con la maglia del City".
Hai avuto modo di scambiare qualche messaggio con Sommer?
"Ci ho parlato due giorni fa, per 90 minuti domani non saremo amici ma nel calcio funziona così. Yann rimane un buon amico, ma domani per noi conterà solo vincere la partita"
Sei al tuo secondo anno di Inter e conosce l'ambiente e il mister, in cosa siete cresciuti rispetto alla scorsa stagione e cos a vi rende ottimisti per quest'anno?
"È il mio secondo anno, e lo è anche per il mister, la stagione è appena iniziata ma ci sentiamo bene e vedremo cosa accadrà. La stagione è molto lunga, in Italia lo scorso anno abbiamo vinto due titoli mentre in Champions la stagione vogliamo provare ad andare più avanti possibile, poi si vedrà."
FcIN - Sentite che quella di domani è una partita che non potete sbagliare?
"Non voglio approcciare la partita cosi: abbiamo altre sei partite nel girone, quindi non posso dire che si tratta di una gara da dentro o fuori, ma già da domani vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi, questo è il nostro obiettivo".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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