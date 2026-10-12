Domani alle 15 l'Inter U23 di Stefano Vecchi sarà di scena a Giugliano, dopo la sconfitta subita a Torre Annunziata contro il Savoia (2-1) sabato scorso. I giovani nerazzurri, vista la vicinanza degli impegni sempre in Campania, hanno deciso di rimanere al sud ed evitare altri due voli che avrebbero interferito sulla preparazione della partita. In tal senso, hanno ottenuto il permesso di potersi allenare in questi giorni a Caserta, sul campo sintetico del Pinto, dove due giorni fa la Casertana ha sconfitto il Monopoli 3-1. 

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 12 ottobre 2026 alle 12:49
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.