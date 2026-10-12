Domani alle 15 l'Inter U23 di Stefano Vecchi sarà di scena a Giugliano, dopo la sconfitta subita a Torre Annunziata contro il Savoia (2-1) sabato scorso. I giovani nerazzurri, vista la vicinanza degli impegni sempre in Campania, hanno deciso di rimanere al sud ed evitare altri due voli che avrebbero interferito sulla preparazione della partita. In tal senso, hanno ottenuto il permesso di potersi allenare in questi giorni a Caserta, sul campo sintetico del Pinto, dove due giorni fa la Casertana ha sconfitto il Monopoli 3-1.