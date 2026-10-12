Cristian Chivu sta riflettendo con i suoi collaboratori su quale formazione schierare domai sera al Meazza, quando alle 21 arriverà il Bruges. Le scelte sembrano in gran parte delineate ma, secondo Tuttosport, c'è un dubbio che riguarda il settore esterni.

"Contro il Brugge verrà schierata l’Inter migliore - si legge sul quotidiano - Per esempio, è scontato il ritorno fra i titolari di chi è rimasto seduto in panchina sabato, dunque Akanji, Bastoni, Barella e Zielinski. Ma dal primo minuto ci sarà anche capitan Lautaro Martinez, inizialmente risparmiato col Parma e subentrato a Thuram al 17' della ripresa. A completare il quadro, se Chivu non regalerà sorprese, Martinez in porta, la conferma in difesa di Bisseck - da braccetto destro con Akanji centrale o viceversa? -, quella di Calhanoglu in mezzo al campo (il turco, che ieri ha perso uno dei suoi nonni, non ha riportato alcun problema col Parma) e di Dimarco a sinistra. L'unico dubbio potrebbe essere a destra: ancora Diouf, un'occasione per Luis Henrique o la pazza idea Spence dal primo minuto?".