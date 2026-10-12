All'indomani della prima vittoria in campionato ottenuta in quel di Lecce, il Bologna ha già iniziato la preparazione in vista della partita di sabato contro l'Inter al Dall'Ara. L'emittente locale èTV aggiorna sul lavoro della squadra di Raffaele Palladino che a Casteldebole ha sostenuto una partitella con la squadra Primavera, che ha coinvolto i giocatori che non hanno giocato o hanno avuto pochi minuti ieri. Samuel Mbangula può dirsi recuperato dopo il problema rimediato con la Nazionale belga U21, mentre non era presente Arthur Theate le cui condizioni andranno valutate così come quelle di Riccardo Orsolini, uscito ieri nel finale di gara per un guaio all'adduttore destro. Altro elemento da valutare è l'ex Jens Odgaard, che ha lavorato a parte in queste settimane.