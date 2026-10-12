Se tante saranno le novità di formazione tra una partita e l'altra, una delle conferme di Inter-Bruges nella formazione iniziale sarà probabilmente quella di Hakan Calhanoglu. Come racconta La Gazzetta dello Sport, infatti, "in panchina si è visto con una borsa del ghiaccio sul ginocchio ma nessun allarme: il turco non ha alcun problema fisico".

Questa mattina alle 11 ci sarà la rifinitura della vigilia, quindi la conferenza stampa di Cristian Chivu assieme a un giocatore, alle 14.30. Al momento gli unici due giocatori non a disposizione del tecnico nerazzurro sono John Stones e Curtis Jones.