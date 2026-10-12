"Abbiamo tre nazionali che negli ultimi trenta giorni hanno fatto delle cose importanti. Abbiamo cominciato non bene col Belgio, poi si è visto qualcosa forse di inaspettato con Turchia e Francia. Siamo agli Europei U21 e ora l'obiettivo è andare a podio e qualificarci per le Olimpiadi 2028. Manchiamo da quattro edizioni. L'U21 ha dei talenti e possono essere utilizzabili a breve termine per la maggiore e viceversa, perché Mancini ha giocato con Kayode o Esposito che possono essere chiamati per l'Europeo da Baldini. C'è un travaso che è quello che auspicavamo". Così Giovanni Malagò, commissario della Federcalcio, ha parlato questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport dei risultati conseguiti dagli azzurri nelle ultime settimane.

"Nuove riforme? Ho pensato certamente ad alcuni temi, vedi quella degli agenti e procuratori sportivi. Avevo previsto, prima del commissariamento, un Consiglio Federale il giorno 21. La Serie A è la più interessata ma ci sono altre componenti e sarebbe meglio fare qualcosa tutti assieme con un'unità di intenti e di visione la cui mancanza ha ingessato un po' il nostro calcio. La nomina di Bianchedi? Sono straconvinto sia la persona che possa rappresentare il ponte culturale, ho sbagliato il timing perché eravamo ad agosto e probabilmente è stata presa anche dai media come una provocazione e questo ne ha creato un casus belli".