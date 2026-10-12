Ex calciatore anche della Roma, Fabio Petruzzi ha commentato a Retesport la prestazione dei giallorossi ieri al Sinigaglia di Como, da cui è emerso il primo e finora unico 0-0 di questo campionato di Serie A. L'ex difensore ha sottolineato la prestazione della squadra di Gian Piero Gasperini, che ha impedito ai padroni di casa di sfondare nonostante la superiorità numerica dopo l'espulsione di Donyell Malen ("Non ho capito quel gesto, onestamente, è un intervento che non serve, forse aveva un po’ di frustrazione…”).

Ad ogni modo, per Petruzzi la corsa Scudetto vede una squadra davanti a tutte le altre: "L’Inter è oggettivamente più forte delle altre, segnano quasi tutti ma se ci sarà uno scivolone, la Roma è a mio avviso la migliore dopo la formazione di Chivu. Fatico ancora a vedere Milan e Juventus, soprattutto i rossoneri sono inguardabili, non hanno un’idea di calcio. I bianconeri a Cagliari la partita l’hanno fatta, con un Malen davanti la Juve avrebbe un’altra classifica, ma stanno perdendo tanti punti”.