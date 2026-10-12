Intervenuto a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro presso la sede del CONI, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha commentato la situazione interna alla FIGC: "Purtroppo è la stupidità che governa l'Italia. Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, sennò sarebbe un passo indietro". Dela ribadisce la sua fiducia nell'attuale commissario di Via Allegri: "Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditore e prenditori. I politici spesso sono prenditori e quelli che si sono mossi lo erano. Il problema è il cambiamento: ci sarà? Auguriamoci di si sennò il calcio andrà in discesa".

De Laurentiis si è anche soffermato sul momento del Napoli, alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal martedì 13 ottobre: "Speriamo che domani sera le cose vadano bene, io confido nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi su Massimiliano Allegri. Sono sempre stato silente, mai dato giudizi, anche perché cosa vuoi giudicare uno che ha vinto così tanto. Finalmente si è rimesso a tre dietro, evidentemente è uno schema che gli dà sicurezza e abbiamo avuto successo".