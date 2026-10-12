Chelsea e Arsenal stanno entrambe monitorando attentamente Andy Diouf, con il giocatore dell'Inter che si sta rivelando un'opzione sempre più interessante per due dei club più importanti della Premier League. Il ventitreenne nazionale francese ha accresciuto la sua reputazione da quando si è trasferito all'Inter dal Lens nell'agosto del 2025, e le sue recenti prestazioni con la Nazionale francese non hanno fatto altro che aumentare l'attenzione nei suoi confronti.

Cifre lievitate

Fonti vicine al mondo degli agenti hanno riferito a CaughtOffside che Chelsea e Arsenal stanno seguendo da vicino Diouf, così come Barcellona e Paris Saint-Germain, che stanno monitorando i progressi del centrocampista. Il valore di Diouf si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma è improbabile che questa cifra sia sufficiente a convincere l'Inter ad avviare le trattative. Il club nerazzurro ha il giocatore sotto contratto fino a giugno 2030 e si ritiene che valuterebbe un'eventuale cessione a un prezzo considerevolmente più alto, con cifre intorno ai 50-60 milioni di euro necessarie prima di prendere seriamente in considerazione una vendita.

La duttilità che attrae

La capacità di Diouf di giocare come centrocampista centrale, esterno di centrocampo o persino terzino lo ha reso particolarmente appetibile per i club alla ricerca di flessibilità tattica. L'interesse di entrambi i club londinesi è comprensibile, visto che potrebbero impiegarlo in modi leggermente diversi. Il Chelsea ha sempre puntato su giovani giocatori atletici in grado di ricoprire più ruoli, e Diouf si adatta quasi perfettamente a questo modello di riferimento. La sua potenza nel portare palla e la sua capacità di coprire il campo aggiungerebbero un'ulteriore dimensione al centrocampo della squadra. Per l'Arsenal, l'attrattiva potrebbe risiedere nella sua versatilità. Mikel Arteta apprezza i giocatori capaci di cambiare posizione durante le partite, e Diouf potrebbe offrire concorrenza sia al centro che sulla fascia sinistra. Se Diouf continuerà a migliorare sia con il club che con la Nazionale, Chelsea e Arsenal potrebbero alla fine dover decidere se trasformare il loro interesse in qualcosa di più concreto.