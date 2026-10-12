Dall'exploit della scorsa stagione al dimenticatoio: Luca Reggiani, giovane difensore del Borussia Dortmund, dopo aver vissuto un'annata da rivelazione adesso sta faticando tantissimo per trovare spazio nelle gerarchie di Niko Kovac. Davanti a lui, infatti ci sono Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joane Gadou, Ramy Bensebaini e, attualmente, Filippo Mané. E pertanto, il ragazzo uscito dal settore giovanile del Sassuolo è stato sin qui confinato nella seconda squadra giallonera, militante nella Regionalliga West, in quarta divisione.

Da settimane circolano voci su una possibile partenza di Reggiani, un trasferimento che al Borussia Dortmund potrebbe fruttare una cifra di pochi milioni di euro quest'inverno. In estate, si diceva che i due top club milanesi, Milan e Inter, così come il Southampton, fossero interessati al giocatore. Secondo Ruhr Nachrichten, si ritiene che Reggiani avesse consapevolmente deciso di rimanere, ma che in seguito abbia cambiato idea. La cessione di Reggiani sarebbe poi vista di buon occhio dal Borussia perché in questo modo avrebbe la libertà finanziaria necessaria per ingaggiare Marcel Regula. Il talento offensivo polacco era già nel mirino dei dirigenti, incluso il direttore sportivo Ole Book, la scorsa estate, dopo il grave infortunio al ginocchio subito da Giannis Konstantelias. Il trasferimento, però, non si è concretizzato perché i gialloneri hanno invece ingaggiato Ethan Nwaneri dall'Arsenal in prestito. Un nuovo tentativo potrebbe essere fatto nella prossima finestra di mercato.