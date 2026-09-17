Andrea Lazzari, ex centrocampista fra le altre dell'Udinese, ha parlato a TuttoUdinese del momento dei bianconeri partendo dalla sconfitta per 5-3 contro l'Inter: "Per i primi trenta minuti di partita ho visto un'ottima Udinese perché erano sopra di due gol a San Siro contro l'Inter e non è per nulla facile; poi, un po' per la forza dei nerazzurri, hanno sofferto e perso la partita. Io, però, ho visto comunque una squadra in salute e con voglia di attaccare e far male all'avversario. Peccato certamente per il risultato, anche se non l'ho vista così male come si potrebbe pensare vedendo il risultato finale e i cinque gol subiti".

Il rientro di Zaniolo potrà fare bene anche a Davis?

"Zaniolo è certamente un grandissimo talento del calcio italiano e a mio avviso il suo ritorno è un'ottima notizia per l'Udinese, ma anche per la nostra Nazionale. Potrà dare sicuramente fin da subito una grande mano a tutta la squadra e in particolare a Davis perché porta molte più soluzioni e più possibilità in attacco".