Nico Paz si gode il momento magico con il Como, ma senza perdere umiltà. Dopo il successo sul campo del Lecce, impreziosito da una sua grande prestazione, il fantasista argentino ha commentato ai microfoni di DAZN l’applauso ricevuto dal pubblico del Via del Mare al momento della sostituzione.

“È stato davvero un piacere sentire l’applauso di tutto lo stadio, un onore enorme per me. Ringrazio tutti i tifosi”, ha raccontato Paz, visibilmente soddisfatto. Sul gol segnato, però, preferisce restare con i piedi per terra: “Non è stato un gol bellissimo, ma conta la vittoria. Siamo felici perché abbiamo fatto una buona prestazione di squadra”.

Nessuna voglia di prendersi la scena o etichette da leader, almeno per ora. Nico Paz respinge l’idea di essere il trascinatore del Como: “Non mi sento un trascinatore, sono semplicemente un giocatore in più di questa squadra”. L’obiettivo resta chiaro e condiviso: crescere giorno dopo giorno e dare il massimo per il club. “Voglio migliorare ogni giorno, dare tutto per il Como e vincere il maggior numero di partite possibile”, ha concluso.