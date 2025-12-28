Autore dell’assist decisivo per Lautaro Martinez, l’attaccante nerazzurro Francesco Pio Esposito parla così a Inter TV dopo la vittoria sull’Atalanta: “Ho avuto quella occasione appena entrato, sono molto contento per il risultato e di aver contribuito. Il mio compito è quello di riuscire a farmi trovare pronto quando ne ho la possibilità, voglio fare questo quando sono chiamato in campo. Il lavoro è tanto, cerco di apprendere da questi grandi campioni”.

Un proposito per il nuovo anno?

“Fino a pochi mesi fa giocavo in Serie B, cerco di non accontentarmi mai e di continuare su questa strada che mi sta portando dei frutti”.