Ieri sera, Alberto Gilardino avrà avuto un déjà vu quando il suo Pisa, dopo essersela giocata alla pari con la Juve per almeno un'ora di gioco, ha ceduto di schianto nel finale esattamente come era successo contro l'Inter. Un'analisi condivisa anche da Luciano Spalletti dopo il 2-0 della Cetilar Arena: "E' giusto mettere a paragone la nostra vittoria a Pisa con quella dell'Inter, che ha sofferto come noi per 60'-70'. Il Pisa non è fortunatissimo in questo momento, lo vedi da questi dettagli. Noi dobbiamo sempre analizzare le nostre possibilità. Siamo una buona squadra, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo e non solo dirlo. Nel primo tempo siamo stati sotto livello in troppi elementi", ha detto il tecnico bianconero a Sky Sport.