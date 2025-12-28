Inter e Napoli si contendono il giovane esterno della Dinamo Zagabria Moris Valincic. La notizia, riportata qualche giorno fa da La Repubblica, rimbalza anche in Croazia dove si ricorda come all'eventuale importo dell'operazione è molto interessato anche l'Istra 1961, la formazione dalla quale Valincic è arrivato quest'estate nella capitale croata. Oltre al milione e 350mila euro incassati al momento della cessione, la società con base a Pola ha diritto anche al 15% della plusvalenza sulla futura rivendita. Nello specifico, se Valinčić venisse ceduto per i dieci milioni di euro indicati come base per la trattativa, l'utile della Dinamo sarebbe di 8.650.000 euro, e il 15% di tale utile da corrispondere agli istriani sarebbe di 1.297.500 euro, scrive Gol.hr.

Valincic è attualmente in fase di riabilitazione dopo aver subito una frattura al piede destro durante la sconfitta esterna della Dinamo contro il Vukovar nel 1991. Prima di quello sfortunato infortunio era parte integrante della formazione titolare dell'allenatore Mario Kovačević, giocando 14 partite in tutte le competizioni e registrando due assist.