Christopher Nkunku decisivo per il Milan: l'attaccante francese ha realizzato una doppietta importante contro il Verona. Di seguito le sue parole a Sky Sport. Scudetto? “È troppo presto per parlare di scudetto. Prendiamo una partita alla volta, quando giochi per il Milan l’obiettivo è vincere ogni partita e poi vedremo”.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 28 dicembre 2025 alle 18:53
Autore: Niccolò Anfosso
