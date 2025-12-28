Probabilmente, il leit motiv di questa ultima settimana del 2025 sarà il seguente: questo con l'Atalanta era o no uno scontro diretto? Di certo, era un impegno che si presentava ostico come sempre con una squadra che arrivava in un ottimo momento di forma. Ma l'Inter di Cristian Chivu fa al meglio ciò che deve fare, creando molto per ampi tratti del match e soprattutto contando su quella che è la sua arma letale, quel Lautaro Martinez che al minuto 65 piazza il colpo vincente in buca d'angolo su assist al bacio di Pio Esposito, trovando la sua 30esima rete dell'anno solare che sta per chiudersi e proiettando i nerazzurri al primo posto dopo le vittorie di Juve, Milan e Napoli. L'Atalanta deve incassare la nona sconfitta consecutiva contro l'Inter pur giocando a tratti bene, ma deve alzare bandiera bianca di fronte al suo incubo Lautaro, al quarto gol in quattro gare consecutive.

ATALANTA-INTER 0-1

MARCATORE: 65' Lautaro Martinez

ATALANTA: 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac (75' 10 Samardzic); 77 Zappacosta (46' 6 Musah), 15 De Roon, 13 Ederson, 59 Zalewski (65' 47 Bernasconi); 17 De Ketelaere, 8 Pasalic (58' 7 Sulemana); 9 Scamacca.

In panchina: 31 Rossi, 57 Sportiello, 42 Scalvini, 43 Comi, 44 Brescianini, 69 Ahanor, 70 Maldini, 90 Krstovic.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella (75' 22 Mkhitaryan), 20 Calhanoglu, 7 Zielinski (84' 16 Frattesi) 32 Dimarco (72' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (64' 94 Esposito) 10 Lautaro Martinez (84' 17 Diouf).

In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 43 Cocchi, 47 Spinaccè, 50 Cinquegrano.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: La Penna. Assistenti: Berti-Perrotti. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Abisso. Assistente VAR: Manganiello.

Ammoniti: Kolasinac (A), Bastoni (I), Sulemana (A)

Corner: 4-6

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

95' - FISCHIA LA PENNA, RIEN NE VA PLUS ALLA NEW BALANCE ARENA!!! L'INTER BATTE L'ATALANTA 1-0 E RISPONDE A JUVE, MILAN E NAPOLI TORNANDO AL PRIMO POSTO!!!

92' - Diouf perde male un pallone in ripartenza, Chivu è una furia.

91' - Scontro tra Bernasconi e Chivu, che ha accusato anche un lieve dolore.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero. Fallo di Sulemana che per colpire una palla in rovesciata infligge un colpo ad Akanji.

89' - Frattesi recupera palla e si invola in avanti, fermato da ben quattro difensori.

87' - Samardzic si divora il pareggio. Verticalizzazione perfetta dell'Atalanta, De Ketelaere serve una palla col contagiri al serbo che davanti a Sommer cicca la conclusione mandando fuori per la disperazione di Palladino.

85' - Grande diagonale di Hien che ferma Pio Esposito pronto a entrare in porta palla al piede.

83' - Fuori Lautaro e Zielinski nell'Inter, in campo Diouf e Frattesi.

83' - Stremato dalla fatica, Zielinski si accascia al suolo. Chivu carica Diouf.

81' - Altro erroraccio di Djimsiti, stavolta Esposito non ne approfitta calciando decisamente male.

80' - Bisseck viene travolto da Sulemana, giallo per il centrocampista orobico.

80' - Atalanta che ha un po' chiuso l'Inter nella propria metà campo.

78' - Luis Henrique guadagna bene il fondo poi trova in area Mkhitaryan, che perde l'attimo giusto per colpire e calcia trovando la respinta della difesa.

77' - Fallo tattico evidente di Bastoni su De Ketelaere, giallo inevitabile per lui.

75' - Cambiano entrambe: nell'Atalanta fuori Kolasinac per Samardzic, nell'Inter Mkhitaryan prende il posto di Barella e Carlos Augusto rileva Dimarco.

74' - Bella chiusura di Bisseck ad anticipare Kolasinac, primo corner per l'Atalanta. Richiamato Mkhitaryan.

70' - Scontro Lautaro-De Roon, il fallo è del capitano orobico. Anche La Penna viene travolto dalla valanga.

69' - Ederson protegge palla dall'intervento di Barella e calcia, Bisseck si frappone col corpo.

IL GOL DI LAUTARO: Nasce tutto da un erroraccio della difesa orobica, che consegna palla al neo entrato Pio Esposito. Che con grande furbizia attende il momento giusto per scaricare sull'accorrente Lautaro che entra in area e trafigge Carnesecchi.

65' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZ!!

65' - Si affida ad un baby anche Palladino: Bernasconi dentro per Zalewski

64' - Prima mossa di Chivu, che fa entrare Pio Esposito per Thuram.

62' - Difesa dell'Inter completamente ferma convinta giustamente del fuorigioco, Scamacca si concede dribbling su Sommer e rete prima della segnalazione.

60' - Scamacca in posizione invitante cincischia e viene chiuso da Bisseck che appoggia su Sommer.

58' - Cambio per l'Atalanta: fuori Pasalic, al suo posto Sulemana.

56' - Cosa si è mangiato Luis Henrique. Taglio perfetto su Zalewski e ingresso in area del brasiliano, che poi calcia su Carnesecchi in uscita. L'azione resta viva con Barella che ostacolato da Kolasinac manda fuori da ottima posizione.

55' - Zalewski viene lanciato a tu per tu con Sommer, lo svizzero accenna l'uscita ma poi resta fermo e chiude la strada all'ex compagno con una respinta di piede. Poi De Ketelaere segna, ma alla fine viene rilevata la posizione di fuorigioco di Zalewski.

53' - Squadra di casa che ora mostra un atteggiamento più aggressivo, andando a pressare in area avversaria.

50' - Cross di De Ketelaere sul quale Bisseck riesce a fermare Ederson, palla fuori con proteste per una richiesta di corner degli orobici.

49' - La Penna ci mette qualche secondo a sanzionare un fallo di Calhanoglu su Zalewski, veementi proteste di Chivu col quarto uomo.

48' - Tiro velenoso di Dimarco, Ederson si tuffa a pesce mandando in corner. Sugli sviluppi, Akanji di testa manda alto.

47' - Servono due giocatori per fermare Thuram, punizione interessante per l'Inter.

21.48 - L'Atalanta batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.47 - Nell'Atalanta, Zappacosta colpito da un affaticamento viene rilevato da Musah.

HALFTIME REPORT - L'Inter interpreta al meglio questi primi 45 minuti della New Balance Arena, prendendo progressivamente le redini del discorso e creando le occasioni più importanti. Ma senza uscire dall'atavico problema del rapporto occasioni create-gol fatti: tante occasioni non sfruttate a dovere, un fuorigioco birichino rilevato dal VAR che cancella la rete firmata da Marcus Thuram, tanta buona volontà ma sostanza ancora poca. E c'è anche spazio per un piccolo brivido nel finale con Gianluca Scamacca che davanti a Yann Sommer sfiora soltanto il colpo di testa.

45' + 1 - La Penna decreta la fine del primo tempo: Atalanta e Inter vanno a riposo a reti bianche.

45' - Grande chiusura di Akanji che impedisce a De Ketelaere di prendere un pallone e di trovarsi solo davanti a Sommer. Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Bastoni si lamenta per il trattamento poco gentile riservatogli da De Ketelaere, trovando difesa legale in Chivu che chiede fallo.

43' - La Penna ravvisa fallo di Lautaro su Zalewski, proteste dello stadio per un vantaggio non riconosciuto.

41' - Da un errore di Thuram nasce un'azione pericolosa per l'Atalanta, Scamacca davanti alla porta di Sommer non riesce ad arrivare sul cross di Zalewski. Pasalic poi arriva con un secondo di ritardo.

40' - Inter che insiste in questi minuti finali del primo tempo.

38' - Sportellate tra Thuram, Kolasinac e Hien, che alla fine rimedia appoggiando per Carnesecchi.

36' - Come non detto: il VAR ravvisa fuorigioco di Lautaro prima della rete di Thuram, gol annullato.

35' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM!!!

34' - Bisseck viene lanciato in porta dimenticato da Ederson, Carnesecchi esce e ne nasce uno scontro con il tedesco che per La Penna commette fallo.

33' - Bello spunto personale di Zappacosta che manda al bar Akanji poi però si incaponisce nel tenere palla malgrado l'arrivo di Ederson e calcia sull'esternod ella rete.

32' - Serie di tentativi dalla distanza dell'Atalanta tutti murati dalla difesa interista, poi c'è la ripartenza innescata da Barella.

30' - Gran palla verticale per Bastoni che entra in area e prova il cross sul quale Barella non arriva per un decimo di secondo.

28' - Scambio Lautaro-Barella, palla difficile da colpire per il 23 che manda largo.

27' - Lautaro salta Djmisiti on uno splendido controllo e si ritrova in campo aperto davanti all'area orobica, il tiro del Toro è però debolissimo. Carnesecchi riesce a farsi scappare un pallone innocuo e allora Hien deve chiudere in corner per evitare il ritorno di Thuram.

25' - Ci prova dalla lunga Calhanoglu, senza inquadrare la porta.

25' - Pallone perso banalmente a metà campo da Calhanoglu, l'Atalanta verticalizza subito per Scamacca anticipato da Sommer in uscita con tanto di dribbling.

23' - Bella iniziativa di Thuram che prova un tiro a giro ben interpretato da Carnesecchi bravo a metterci i guantoni.

22' - Thuram controlla palla in area poi mette in mezzo dove Barella viene anticipato con pallone che finisce tra i piedi di Luis Henrique che calcia mandando fuori.

21' - Lautaro riceve palla da Barella e prova a botta sicura, Hien mura la conclusione del capitano nerazzurro.

19' - Barella prova a saltare Kolasinac con una veronica, il bosniaco lo atterra e La Penna deve estrarre il giallo.

17' - Barella mette fuori dall'area di testa dopo cross di De Ketelaere, sulla parabola si avventa Ederson il cui tiro termina abbondantemente a lato.

15' - Bisseck cerca di farsi largo a destra, Ederson lo contiene accompagnando la palla sul fondo.

13' - La Penna fischia fallo contro Akanji che atterra Scamacca, lo svizzero resta sbalordito mentre l'arbitro lo redarguisce.

12' - Thuram mette in area per Lautaro che poi sbaglia il controllo, ma un fuorigioco cancella comunque tutto.

9' - Akanji elude la marcatura di Zappacosta e raccoglie la parabola di Dimarco per poi calciare rasoterra, trovando una deviazione che gli nega il gol.

8' - Affondo di Zielinski che entra in area contrastato da De Roon che lo sbilancia, cadendo il polacco appoggia in mezzo dove Ederson manda in calcio d'angolo.

7' - Crossa De Roon, Bisseck svetta su tutti poi la difesa nerazzurra si riprende il pallone.

3' - La Penna ferma il gioco per una spinta di Thuram su Djimsiti, il francese resta perplesso ma l'intervento pare netto.

2' - Dopo uno scontro con Ederson, Barella rimane fermo in campo poi denuncia per qualche istante una vistosa zoppia.

20.45 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.43 - De Roon e Lautaro davanti a La Penna per il sorteggio.

20.41 - Squadre che entrano in campo in questo momento.

20.35 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra poco sarà calcio d'inizio.

