L'Inter si affida anche alla cabala per la sfida di stasera all'Atalanta. I nerazzurri, come ricorda il Corriere dello Sport, hanno infatti quasi sempre vinto nell'ultimo impegno prima di fine anno. Sette successi, di cui uno a Bergamo nel 2022, due pareggi e una sconfitta, dieci anni fa contro la Lazio nel 2015. I biancocelesti vinsero al Meazza con doppietta di Candreva (Icardi per i padroni di casa). 

Sezione: Copertina / Data: Dom 28 dicembre 2025 alle 13:40
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print