Si chiude col sorriso, e col momentaneo controsorpasso all'Inter in vetta alla classifica, il 2025 del Milan di Massimiliano Allegri che batte il Verona con un rotondo 3-0 che porta la firma in calce di Christopher Nkunku, che trova i suoi primi squilli importanti con la maglia rossonera. Sotto gli occhi del nuovo acquisto Niclas Fullkrug, il Milan dopo un primo tempo un po' complicato, la sblocca con il solito Christian Pulisic con una zampata in pieno recupero.

Ad inizio ripresa, invece, arriva il doppio lampo dell'ex Chelsea che prima trasforma un calcio di rigore da lui stesso procurato e pochi minuti dopo è più lesto del portiere gialloblu Lorenzo Montipò che riesce a deviare sul palo il tiro di Luka Modric ma non è altrettanto reattivo nel riprendere la sfera finendo bruciato dall'accorrente francese che insacca di prepotenza e suggella un fine anno importante dopo la delusione di Supercoppa.