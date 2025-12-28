Piotr Zielinski, anche lui tra i protagonisti ‘silenziosi’ della partita contro l’Atalanta, arriva ai microfoni di DAZN dopo il successo della New Balance Arena.
Dopo l’intervallo avevi detto che bisognava spaccare la porta e ci siete riusciti. Quanto vi ha cambiato la serata il gol di Lautaro?
“Tantissimo, quando vinci sei sempre felice. Specie dopo aver fatto un’ottima partita; nel primo tempo ci è mancata cattiveria sottoporta al di là del gol annullato a Thuram. Poi nella ripresa è stato bravo Pio Esposito a servire il nostro bomber che ci ha fatto vincere”.
Se l’Inter vince lo Scudetto colorerà i capelli al nostro inviato?
“Magari sì, sono disposto. Se poi ci segue lui vinciamo più partite…”.
Cos’è cambiato per te rispetto allo scorso anno? Con Chivu avete tante occasioni per mettervi in mostra, provi più gusto a giocare in questa Inter?
“Prima di questa stagione ero in terza fila, ma io ho sempre creduto in me stesso. Il primo anno è stato difficile, a parte gli infortuni non ho avuto continuità ma avevo davanti a me grandissimi campioni che hanno fatto ottime cose. Poi il mister aveva i suoi titolarissimi, quest’anno Chivu coinvolge di più i giocatori e fa credere a tutti che possono fare i titolarissimi. Questa è una bella cosa perché abbiamo tanti giocatori di qualità e si vede”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
